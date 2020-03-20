Чемпион мира по футболу из Франции решил остаться в России на время пандемии

Французский футболист, чемпион мира Адиль Рами заявил, что не намерен покидать Россию, пока не уляжется ситуация с эпидемией коронавируса Covid-2019. Сейчас он пребывает в Сочи.

В интервью RMC Рами признался, что скучает по близким, однако считает наиболее разумным вариантом пока оставаться в России. Иначе ему, вероятно, уже не удастся в ближайшее время пересечь границу в обратном направлении.

"Опасаюсь, что не смогу вернуться в Россию и продолжить играть в футбол. Я очень скучаю по близким, но придется набраться терпения и ждать, что будет дальше", – сказал спортсмен.

Рами добавил, что может завершить карьеру, поскольку ему уже 34 года и неизвестно, когда завершится карантин.

21 февраля состоялся трансфер Рами в "Сочи". На тот момент команда находилась на 16-м месте в РПЛ и считалась худшей. Сейчас клуб поднялся на 12-е место.