Чулпан Хаматова рассказала, что мечтала сыграть Зулейху

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что мечтала сыграть главную роль в экранизации романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", так как считает это произведение своей "корневой идентификацией".

Благотворительный показ двух серий многосерийного фильма должен был состояться 20 марта в кинотеатре "Октябрь", но был отменен в связи с приказом мэра Москвы об ограничении массовых мероприятий в условиях распространения коронавируса. Было решено провести в пятницу пресс-конференцию в онлайн-формате. В ходе нее Хаматова призналась, что, прочитав роман Яхиной, очень захотела сыграть роль Зулейхи, и получить ее было счастьем.

"Я очень благодарна Гузель. Жизнь, которая идет вперед, стерла глубинные воспоминания, и читая книгу, я поняла, что это все просыпается, это и есть моя корневая идентификация... Вдруг это все вернулось. Для меня это время – страшнейшая страница в нашей истории", - рассказала Хаматова.

По словам актрисы, эта история о людях, которые думали друг о друге и помогали друг другу. "В сегодняшние дни это будет очень важно – помощь друг другу", - отметила она.

© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"1 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"2 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"3 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"1 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"2 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"3 из 3Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"

Яхина рассказала, что сначала история была написана как сценарий, а потом она развилась в роман. И в процессе написания автор представляла себе Хаматову в роли Зулейхи.

"Чулпан умеет сочетать в себе и хрупкость, и нежность, и стержень, и силу одновременно... Мне кажется, это одна из ее лучших ролей", - сказала Яхина. По ее словам, экранизация ей понравилась.

В центре сюжета - татарская крестьянка, роль которой сыграла Хаматова, она попадает в Сибирь из-за репрессий в 1930 году. Там ей придется пройти через испытания, чтобы выжить и обрести любовь.

По словам продюсера Антона Златопольского, сериал выйдет на телеканале "Россия 1" весной, дата пока не определена.