ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по конституции

Центризбирком России планирует в пятницу рассмотреть вопрос о порядке голосования по поправке в конституцию, следует из повестки заседания, опубликованной на сайте ЦИК.

"О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (проект постановления ЦИК России, принят за основу 28 февраля 2020 года)", - говорится в документе.

ЦИК также собирается рассмотреть вопросы, связанные с формой и текстом бюллетеней для голосования, их изготовлением и доставкой.

Элла Памфилова сообщит о начале работы и содержании сайта Конституция2020.рф. Как сообщалось ранее, на сайте будет собрана вся информация о голосовании и поправках, его адрес планируется размещать на баннерах, билбордах, рекламных щитах и прочей информационной продукции.

Заседание ЦИК, назначенное на 11.00, планируется провести его с участием СМИ в дистанционном режиме.