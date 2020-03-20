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Новости » Шоу-бизнес » Дочь Славы застряла в Ницце из-за коронавируса

Дочь Славы застряла в Ницце из-за коронавируса

Дочь Славы застряла в Ницце из-за коронавируса
Александра Морозова находится за границей и не может вернуться в Россию. Девушка рассказала о сложившейся ситуации и призналась, что она очень скучает по своим близким.

Старшая дочь Славы, Саша, сейчас учится в Ницце. В России она поступила в РУДН, где изучала французский, а за границу поехала улучшать знания языка. 21-летняя Александра рассказала, что из-за пандемии коронавируса не уезжает в Россию. 

«Моя мама и папа в России. Мои родные сестры, Антонина и Василиса, в России. Мои любимые лысые котики (Чуча и Чип) живут пока дома с моей любимой бабулей. Поехала во Францию учить язык. Язык толком не выучила, но осталась в изоляции. Границы Франции закрыты. Минимум на 30 дней. Может, дальше больше .Выход на улицу по расписке. Родные, кто говорит: «В России не лучше», отвечу просто: «Зачем мне это солнце за окном, если рядом нет мамы, папы, сестер, еще моих родственников и моих любимых котиков?». Спросите меня, почему я не вернусь домой? Почему не попрошу посольство? В аптеках нет ни масок, ни гелей. Я не думаю, что это безопасно пересекать границу с тремя пересадками совместно с пассажирами , подверженными паники», — отметила Саша. 

В комментариях ее поддерживают знакомые и подписчики. За блогом Саши сделят около 25 тысяч человек. «Все будет хорошо, главное пережить этот сложный момент»; «Когда-нибудь все заканчивается и, когда сможешь вернуться в Россию, будешь ценить моменты с семьей еще больше, чем ценила до», — пишут пользователи Сети. 


Во Франции жителям разрешается выйти на улицу или в магазин, или за продуктами. Также владельцам собак можно прогуляться с ними недолго около дома.

У самой Славы из-за коронавируса переносятся концерты в некоторых городах России. «Все билеты действительны, просим не сдавать билеты! Берегите себя!» — отметила звезда в социальной сети. 

О ситуации в другом европейском городе, Лондоне, во время коронавируса рассказывает Ольга Куриленко. Актриса заразилась и лечится различными средствами, сидя дома. 

«Я каждый день пью свежевыжатый зеленый сок. Плюс принимаю витамины С, Е, Д, магний, железо, пью жидкое серебро и капаю им в нос. Завтра начну цинк принимать (мне его купят). Ем чеснок и квашеную капусту — очень важно для иммунитета...» — отмечала Куриленко в Instagram.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram


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Добавлено: 20 мар 2020 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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