Джамбулат Хатуов провел совещание по развитию подотрасли молочного скотоводства

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел совещание, на котором обсуждались вопросы развития подотрасли молочного скотоводства.

По прогнозу экспертов, к 2025 году объемы выработки молочной продукции в хозяйствах всех категорий приблизится к 34 миллионам тонн, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Открывая совещание, Хатуов отметил, что в 2019 году были достигнуты хорошие успехи в молочном скотоводстве. Это удалось благодаря совместной работе государства, науки и бизнеса. Удалось добиться прироста выработки молока более, чем на 700 тысяч тонн.

«Перед молочной отраслью стоит задача по обеспечению Доктрины продовольственной безопасности, в связи с чем необходимо продолжить наращивать производство для достижения целевого показателя в 90%. Прогнозируется, что производство молока к 2025 году в хозяйствах всех категорий составит 34,3 млн тонн», - подчеркнул Джамбулат Хатуов.

На совещании отметили, что на текущий момент в рамках госпрограммы работает целый пакет мер, которые направлены на развитие подотрасли.

Помимо этого, начиная с этого года, предусмотрено выделение субъектам поддержки, в виде компенсирующей субсидии. Помощь будет, в том числе, направляться на поддержку племенного молочного скотоводства, что позволит стимулировать прирост производства молока.

По итогам заседания, Джамбулат Хатуов поручил регионам провести анализ достаточности принимаемых мер в области развития подотрасли и проведении племенной работы. Результаты этого анализа Минсельхоз учтет в дальнейшем при выработке государственной политики в сфере молочного скотоводства.