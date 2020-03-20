Екатерина Диденко разнесла экспертов шоу «На самом деле»

Блогер снова приняла участие в шоу на Первом канале, где ее с ног до головы облили грязью, обвинив в смерти мужа и двоих друзей во время злосчастной вечеринки с сухим льдом. Позже, успокоившись, Екатерина Диденко ответила на негатив в личном блоге.

29-летняя вдова упрекнула телевизионщиков в нечестности, отметив, что шла на передачу «На самом деле» за помощью. По ее словам, команда телепроекта обещала ей помочь поставить недоброжелателей на место, восстановив доброе имя. Но все вышло с точностью до наоборот.

«Возможно за то, что я сейчас расскажу, продюсеры Первого канала подадут на меня в суд, и мне придется выплачивать 3 миллиона рублей или сколько там было указано в договоре. Но я должна это сказать, потому что накипело! Я не собиралась больше участвовать ни в каких передачах, потому что уже все сказала, но, как помните, после моих сторис с детьми (Диденко взяла сына и дочь на руки и пригрозила падением из окна, — прим. «СтарХита») на меня обрушилась новая порция хейта», — призналась Екатерина.





Присутствующие в студии сильно сомневались в профессионализме Кати, считая, что та как провизор должна была предвидеть химическую реакцию хлорированной воды с сухим льдом, которая и привела к отравлению людей. Диденко так не считает.

«Я выглядела не уверенно и уж точно не в настроении была аттестоваться. Но это не значит, что я ничего не знаю. На большую часть вопросов я ответила — и ответила правильно! А кто проводил экзамен? Ни один из этих людей не является профессиональным провизором или профессором фармуниверситета, чтобы делать заключение о моей компетенции. Я готова пройти аттестацию у практикующего и признанного эксперта. Мне будет даже интересно! Свойства сухого льда — это физика. Я не изучала его свойств никогда», — подчеркнула она.

В шоке от участия в программе остались и друзья Кати. «От сегодняшнего дня есть один плюс: я теперь точно знаю, как выглядит театр абсурда, как выглядят люди, которые врут, не стыдясь ничего, те, кто действительно хейтит и хайпит. Меня отпаивала скорая «Корвалолом», глаза до сих пор до конца не открываются. Мне дали каких-то таблеток, от которых я просто не могла идти. Меня вырубило», — рыдала Елена Переверзева после съемок.

К слову, Диденко подумывала над тем, чтобы наказать телевизионщиков, не оправдавших ее надежды. «Я могла бы сейчас найти юристов и попробовать наказать тех, кто способствует травле. Я бы это сделала — доказательств предостаточно. Но сейчас нет сил заниматься этим», — призналась она.

Фото: Instagram