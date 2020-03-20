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Новости » Политика » «Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли

«Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли

«Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли

Низкие цены на газ на мировом рынке сохранятся в течение двух лет. И поставщикам газа надо готовиться к тому, что доходы будут едва покрывать их затраты. Такой прогноз дало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Полагаем, что рынок сбалансируется в течение двух-трех лет», — считают в агентстве. В Fitch Ratings заметили, что рынок США и всего мира сейчас испытывает переизбыток газа.

«Текущие цены в Европе и Азии едва покрывают поставщикам, включая „Газпром“ и американских производителей, различные эксплуатационные расходы и стоимость транспортировки в Европу и поэтому они нежизнеспособны», — считают в агентстве.

Fitch прогнозирует, что в 2020 году на нидерландском хабе TTF и британском NBP газ будут продавать в среднем по $ 122 за тысячу кубометров, а на американском Henry Hub — по $ 65. Низкий спрос на газ в Китае, полные хранилища в Европе и запуск новых мощностей СПГ в США, хотя и более медленными темпами, не дадут ценам расти ближайшие годы и их восстановления можно ожидать через 3−5 лет. Только тогда, считают в Fitch, европейские цены вырастут до $ 194, а американские — до $ 88.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 05:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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