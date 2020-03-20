Глава курдских женщин-военных погибла от рук турок

Халида ТарыФото: PKK

Глава женского крыла военных в Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, погибла от рук турок во время их атаки. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Речь идет о Халиде Тары. Ее убили в ходе операции ВС Турции против курдских формирований, которая проходила на севере Ирака.

17 февраля стало известно, что бойцы Рабочей партии Курдистана оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Они вместе с сирийскими правительственными войсками организовали наступление в данном районе, где также располагается турецкий наблюдательный пункт.

Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября, она направлена против курдских формирований. В дальнейшем Анкара и Москва договорились о совместном патрулировании пограничных районов после вывода оттуда боевиков.