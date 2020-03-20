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Новости » Политика » Глава МВД пристыдил французов: Не будьте идиотами, сидите дома

Глава МВД пристыдил французов: Не будьте идиотами, сидите дома

Глава МВД пристыдил французов: Не будьте идиотами, сидите дома

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал «глупцами» тех, кто не соблюдает осторожность во время карантина, объявленного в стране в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). С таким высказыванием глава МВД выступил в эфире радиостанции Europe 1 в четверг, 19 марта.

«Некоторые считают себя маленькими героями, если нарушают правила. Но нет, в этом случае ты просто ведёшь себя, как идиот, и в первую очередь являешься угрозой для самого себя», — заявил Кастанер в интервью.

По его словам, «некоторые люди недооценивают риск, считают себя современными героями и пытаются обойти правила, хотя они просто дураки», которые «подвергают риску самих себя, свою семью, своих близких и сотрудников медицинских служб, которые будут их поддерживать, лечить и спасать, несмотря на их идиотское поведение».

При этом Кастанер признал, что с момента введения карантина во Франции большинство жителей страны всё же с должным вниманием относится к рекомендациям властей и «успешно адаптирует свои привычки» к новой ситуации.

Министр также прокомментировал сообщения о случаях краж медицинских масок в больницах. Кастанер назвал такие кражи и попытки организовать подпольную торговлю медтоварами «подлым и низким» поступком, который будет наказан в соответствии с законом. В связи с этим глава МВД напомнил, что за кражу можно получить 3 года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Наконец, Кастанер упомянул и о наказании, которое грозит некоторым торговым точкам за продажу фальшивых формуляров для выхода из дома. Министр пригрозил спекулянтам годом тюрьмы и 15 тысячами евро штрафа.

Как сообщало ИА Newstes, обязательные формуляры были введены 16 марта во Франции. Каждый человек, решивший выйти из дома в условиях пандемии, должен быть способен доказать обоснованность своего перемещения.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Франции, с начала эпидемии коронавируса в стране скончалось 264 человека, число подтвержденных случаев заболевания превысило 9 тысяч. В рамках действующего запрета на выход из дома без веских причин только за 18 марта полиция оштрафовала во Франции более 4 тысяч человек.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 00:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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