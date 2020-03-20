Главврач больницы в Коммунарке: «Пациенты с коронавирусом жалуются, что их лечат «Парацетамолом»

Правда, это относительно простое лечение предназначено для молодых людей, которые, как правило, обладают сильным иммунитетом. «Они принимают «Парацетамол», да еще жалуются, мол, мы их совсем не лечим, — объяснил Денис Проценко. — Был и сложный случай: девять суток пациент находился в реанимации. Ему 44 года. У каждого человека есть предрасположенность к чему-то: один температуру 37,5 переносит, не замечая, другой не способен даже встать».
Специалист отметил, что осложнения от COVID-2019 грозят пожилым людям, а также курильщикам, чьи легкие и без того испытывают немалую нагрузку. Что касается признаков заражения вирусом, держащим в страхе все население планеты, то к ним в первую очередь относятся: высокая температура — больше 38 градусов, сухой кашель. В тяжелых случаях к перечисленным симптомам добавляется одышка.
«Также появляется очень страшный признак: снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что вирус поражает легочную ткань. Организму не хватает кислорода. Человек начинает чаще дышать», — рассказал доктор.
Сейчас многие задаются вопросом: когда вспышка вируса пойдет на спад. Недавно бытовало мнение, что это случится ближе к лету. Отчасти Проценко согласен с этим мнением. «Если мы пойдем по китайскому сценарию, то все закончится в мае-июне, если — по итальянскому (где сейчас бушует болезнь, — прим. «СтарХита»), то в сентябре», — подчеркнул специалист в интервью Антону Красовскому.
Денис Проценко настаивает на полной изоляции, дабы коронавирус наконец оставил человечество в покое. «Вчера в нашей больнице добавилось 25 случаев. Пока мы не поймем, что произойдет в Италии, и не будет ли повторной вспышки вируса, мы не можем говорить о приобретенном иммунитете. Поэтому итальянский путь полной изоляции с разработкой вакцины мне кажется более гуманным», — рассуждал доктор, отмечая, что Москву стоит закрыть, а также на время приостановить работу метрополитена.
Фото: Sefa Karacan/Getty Images, Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»