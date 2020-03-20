Ирина Антонова отмечает 98-й день рождения в кругу семьи

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова отмечает в пятницу свой 98-й день рождения дома в кругу семьи, никакой паники из-за распространения коронавируса она не испытывает.

"Мы все дома сидим. Сегодня говорят, что лучше не рисковать, не собираться, соблюдать меры безопасности. В Пушкинском музее мы сейчас все на так называемой "удаленке", - рассказала Антонова РИА Новости.

Она отметила, что паники в связи с пандемией коронавируса не испытывает. "У мня нет никакой паники, я очень спокойно к этому отношусь. Ну что делать, все бывает", - сказала президент ГМИИ.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.