«Искандер-М» доставлены в Самарскую область для участия в параде Победы

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, они совершили марш комбинированным способом из Оренбургской области на военный аэродром Кряж, протяжённостью более 200 км.

«В Самарскую область на время подготовки и проведения парада были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК „Искандер-М“», — уточнили в ЦВО.

ИА Newstes напоминает, в День Победы в Самаре по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр», БТР-82А, УАЗ «Пикап», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».