Из Черногории за три дня эвакуировали 1165 россиян

Из Черногории за три дня эвакуированы 1165 россиян, остававшихся в стране из-за мер против коронавируса, сообщило посольство России в Подгорице.

"За 18, 19 и 20 марта организованы 7 перелетов авиакомпаний "Сибирь" (S7), "Аэрофлот" и "Победа". По состоянию на 18.00 (20.00 мск) 20 марта всего в Россию вернулись 1165 человек. Посольство продолжает оказывать дипломатическое и другое содействие российским гражданам", - сообщило диппредставительство.

Дипломаты отметили, что продолжают собирать информацию о желающих вернуться в Россию гражданах РФ. Ранее посольство заявило, что для эвакуации россиян из Черногории власти страны одобрили один рейс S7 в субботу.

Диппредставительство РФ в стране сообщало, что находится в постоянном контакте с властями Черногории и работает над разрешением ситуации с российскими туристами. Кроме того, в посольстве РИА Новости заявили, что делают все, чтобы обеспечить россиян водой, медикаментами и всем необходимым. Речь в начале эвакуации шла об около 1,8 тысячи человек.