Биньямин НетаньяхуФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Израиль запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в четверг, 19 марта, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости

Нетаньяху ужесточил карантинные меры из-за коронавируса. Временно гражданам запрещено покидать свои дома. Мера наказания за нарушение не сообщается.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. В Израиле коронавирус обнаружен у 529 человек, 11 граждан излечились. По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9835, общее число случаев заражения составило более 237 тысяч, из них выздоровели 86 тысяч человек.