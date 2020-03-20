"Я остаюсь дома ради...": звезды запустили флешмоб с призывом к самоизоляции

Число случаев заболеваний коронавирусом стремительно растет, и, чтобы предотвратить его распространение, мировые знаменитости запустили в инстаграме флешмоб с призывом остаться дома. Его автором стал американский актер Кевин Бейкон, который призвал всех, кто, как и он, находится дома, рассказывать об этом в соцсетях, а также писать, ради кого они это делают.

Если вы тоже дома, как и я, опубликуйте видео или фотографию с табличкой, как у меня, рассказывающей, для кого вы остаетесь дома, и попросите шестерых своих друзей сделать то же самое. Разместите публикацию с хештегом #IStayHomeFor, чтобы я смог ее увидеть и поделиться ей,

— сказал он и написал на табличке в виде свинки имя своей супруги Киры Седжвик.





Кевин Бейкон

"Эстафетную палочку" он передал Дэвиду Бекхэму, Элтону Джону, Джимми Фэллону, Деми Ловато, Кевину Харту и Брэнди Карлайл. Почти все они уже присоединились к его челленджу и распространили его и дальше.





Дэвид Бекхэм: "Останьтесь дома ради тех, кого вы любите. Я остаюсь дома ради Виктории и наших детей. Давайте остановим распространение коронавируса вместе!"Деми Ловато: "В мире сейчас происходит много событий, но если что-то и имеет значение, так это распространение любви. Остаюсь дома ради моих родителей, моих соседей и своего здоровья".Элтон Джон: "Я остаюсь дома ради Дэвида Ферниша (супруг певца..) и наших мальчиков".

Ева Лонгория: "Оставайтесь дома! Это самое важное, что мы можем сделать, чтобы помешать распространению вируса. Я остаюсь дома, потому что это самая легкая жертва, на которую я могу пойти ради своих близких, ради страны и всего мира. Я остаюсь дома ради моего малыша Санти и моего мужа Пепе".

Милли Бобби Браун: "Я остаюсь дома ради этих прекрасных людей, потому что они для меня все. Моя замечательная бабушка защищала меня всю жизнь, теперь пришел мой черед защитить ее".Дакота Фаннинг: "Я остаюсь дома ради лучшей подруги моей мамы Энджи, выжившей после пересадки почки. Сделайте то же самое и оставайтесь дома, чтобы защитить тех, кто уязвим. Пожалуйста! А тем, кто не может это сделать, так как работает, помогая другим, я говорю огромное спасибо".





Эль Фаннинг: "Здоровые носители вируса могут подвергать опасности или даже вызвать смерть у наиболее уязвимых групп населения: людей в возрасте 65 лет и старше, а также людей с сопутствующими заболеваниями. Я остаюсь дома ради моей бабушки Мэри Джейн. Спасибо всем отважным медицинским работникам, продавцам продуктовых магазинов, сотрудникам по доставке еды навынос, почтальонам и многим другим людям, рискующим своей безопасностью и вынужденным проводить время вдали от своих близких, чтобы защитить нас. Вы — наши герои".