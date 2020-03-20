Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Сегодня его проводили в последний путь. Церемония проходила в закрытом режиме для журналистов. Проститься с Эдуардом Лимоновым пришли его близкие люди.

По словам главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, который дружил с писателем, на кладбище присутствовали около трехсот человек, среди которых были и коллеги по партии, и друзья, и родственники.

Автор романа «Это я, Эдичка!» скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком. Он попал в медицинское учреждение 15 марта с кровотечением.

В последние годы Лимонов продолжал творить, а также был одним из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия». Эдуард Вениаминович ничуть не боялся смерти.

«Я и умру великим и непримиримым русским писателем. Я даже с вами не готов смириться. Я всегда не слушал других и правильно делал. Шел своим путем и считаю, что ни разу не ошибся. Все депутаты моего времени, писатели ушли к Господу Богу и куда-то там рассеялись, задымились и исчезли — их нет. А я по-прежнему есть, по-прежнему актуален, а когда меня приберет Господь, как говорят, я буду еще более актуален. Это факт. И будут читать мои книги. А больше никого не будет», — говорил Лимонов в интервью Юрию Дудю.

Напомним, что Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. С ранних лет он писал стихи, а потом перешел на прозу. Сначала Лимонов жил в Москве, но в 1974 году эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. Среди его ярких произведений такие, как «История его слуги», «Дневник неудачника».

От последнего брака с актрисой Екатериной Волковой у Лимонова остались двое несовершеннолетних детей, дочь Саша и сын Богдан. Писатель почти не общался с наследниками.

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images, Instagram