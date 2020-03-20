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Новости » Экономика » Эксперт оценил сроки окончания нефтяной войны

Эксперт оценил сроки окончания нефтяной войны

Эксперт оценил сроки окончания нефтяной войны
Существует вероятность того, что ценовая война на рынке нефти затянется, и топливо еще может упасть в цене. Об этом в беседе с RT заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Специалист призывает надеяться на лучшее, но готовиться на всякий случай к худшему.


"Ситуация может ухудшиться. Тот факт, что нефть периодически отрастает, показывает, что не все спекулянты на рынке уверены, что она должна стоить мало в течение долгого времени. Все понимают, если цена будет маленькой, то большое количество игроков должны будут уходить с рынка", — отметил Митрахович.

Он объяснил волатильность цены нефть наличием ряда переменчивых факторов.


"Мы не знаем, будет ли новое соглашение ОПЕК+, что будет с коронавирусом. Очень много неопределенных моментов, и из-за этого происходят и рост, и падение цен на нефть, которые сменяют друг друга", — заключил эксперт.

Ранее стало известно о росте мировых цен на нефть после обвала. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 05:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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