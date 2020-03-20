Эксперт рассказал о предвестниках скорого разворота на рынке нефти

Публикации СМИ о том, что стоимость барреля нефти может упасть до критически низких значений, — неплохой знак. Такие сообщения, как правило, появляются перед разворотом, заявил телеканалу «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Ранее Bloomberg опубликовала материал, в котором говорилось, что стоимость нефти марки WTI в скором времени может рухнуть до пяти долларов за баррель. Другие СМИ также приводили мнения трейдеров о том, что сырьё может подешеветь до 20 долларов за баррель.

«Такой неплохой знак на самом деле. Начали писать какие-то странные вещи, значит, скоро будет разворот тенденции, как-то всё исправится, — пояснил Дмитрий Адамидов. — Когда тенденция идёт на разворот, то всегда выходят какие-то прогнозы, что вот ноль будет, пять долларов, десять».

При этом эксперт всё же не исключил, что в какой-то момент цена нефти действительно может достичь минимальных значений. Но произойдёт это, только если ценовая война «дойдёт до таких странных вещей», заключил он.

Днём 20 марта стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае этого года выросла на шесть процентов после сильного падения, достигнув отметки в 30,2 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.