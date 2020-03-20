Эксперты НИИ гриппа рассказали о смысле использования медицинских масок

Российские ученые слегка недоумевают от того, для чего россияне начали скупать огромными партиями одноразовые медицинские маски во время эпидемии коронавируса.

Специалисты утверждают, что для здорового человека медицинская маска бесполезна, поскольку не поможет защититься от гриппа, сообщает НТВ. А вот тем, кто уже заразился коронавирусом или другой вирусной инфекцией, для того чтобы не заражать других людей, маску носить необходимо.

Эксперты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева объяснили, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. А те маски, которые продаются в аптеках, пропускают мельчайшие капли.

Ученые говорят, что для защиты от коронавируса лучше использовать специальные респираторы с определенными характеристиками. Но, таких респираторов нет в свободной продаже.