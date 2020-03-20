«Это, что ли, глюк?»: В поездах на Калининград нет мест до мая

РЖД не продает билеты на поезд «Москва-Калининград» до 3 мая 2020 года включительно. Такие данные выдаёт электронная система бронирования железнодорожных билетов на сайте pass.rzd.ru.

ИА Newstes уже информировала своих читателей, что Литва максимально ужесточила правила железнодорожного транзита через свою страну для россиян, которые едут из Калининградской области или в неё (это и отмена поезда Адлер — Калининград, и запрет проезда организованным группам численностью более 10 человек, и условие нахождение в одном купе лишь не более двух пассажиров, и аннулирование у россиян шенгенских виз).

Но ко всему этому клубку проблем прибавилось ещё одна, возможно, самая серьёзная. На сегодня, 20 марта, на поезд Москва — Калининград нет мест до 3 мая включительно. В этом убедился корреспондент ИА Newstes , вбив на сайте соответствующие даты рейса. Интернет-пользователи предполагают, что из-за экстраординарности ситуации речь идёт всё же о «глюке».

В Калининградской железной дороге ИА Newstes не стали комментировать отсутствие мест, предложив отправить запрос в Федеральную пассажирскую компанию.