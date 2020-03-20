Юбилейный фестиваль в Гластонбери все-таки отменили

. Организаторы приняли решение отменить фестиваль Гластонбери в Великобритании на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает музыкальный журнал NME.

В официальном заявлении говорится, что такой вариант был "единственно целесообразным" в сложившейся ситуации, а также отмечается, что все обладатели билетов смогут посетить мероприятие в следующем году.

"Нам очень жаль делать такое заявление, но мы собираемся отменить Гластонбери – 2020. Билеты на этот год будут действительны в следующем", — написали организаторы Майкл и Эмили Ивис.

Те, кто хочет сдать билеты и вернуть их стоимость, также смогут это сделать.

Фестиваль должен был отметить в этом году свой пятидесятилетний юбилей. Накануне был объявлен состав основных его участников.