Юпитер в соединении с Марсом: гороскоп для Знаков Зодиака

20 марта 2020 года произойдет важное астрономическое и астрологическое событие — соединение Марса с Юпитером. Советы астрологов помогут каждому Знаку Зодиака использовать энергетическую обстановку себе во благо.

Соединение — это максимальная близость планет на ночном небе. Это означает, что они выстроятся в одну линию, что усилит действие и Марса, и Юпитера. Подобное происходит лишь раз в 20 лет. Из-за медлительности Юпитера главным в этой паре станет Марс. Это значит, что день будет достаточно непредсказуемым и для кого-то даже опасным, несмотря на то, что эти две планеты хорошо сочетаются друг с другом.

Овен

Овны — ярчайшие представители стихии Огня, к которой относится и Марс. Это значит, что представителям этого Знака придется быть предельно осторожными, ведь Марс будет провоцировать их на различные авантюры и риски, повышать эмоциональный фон. С другой стороны, Юпитер немного стабилизирует обстановку, из-за чего настроение Овнов будет более ровным. Астрологи советуют воспользоваться утренней медитацией на счастливые события. Это должно помочь сделать день менее динамичным.

Телец

Для Тельцов по большей части этот день будет обычным и рядовым, потому что ни Марс, ни Юпитер над ними не властны полностью. Некоторые позитивные изменения могут быть в сфере финансов. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще следить за знаками Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли. В такие дни может происходить что-то очень позитивное, однако стоит остерегаться и срыва планов, который может стать причиной появления новых проблем.

Близнецы

Близнецам приходится трудно в периоды сильного Юпитера, поэтому сегодня астрологи настоятельно советуют представителям этого Знака Зодиака не рисковать и как можно меньше общаться с самовлюбленными людьми. Им самим также не стоит проявлять самовлюбленность и надменность, так как можно потерять друзей и расположение противоположного пола. Лучшее качество сейчас — дружелюбие.

Рак

Это будет относительно благоприятный день для Раков: их «любит» Юпитер, который при помощи Марса усилит свое влияние. Сам же Марс может активизировать в Раках желание работать, повысить ответственность. Пребывание обеих планет в Стрельце означает, что пришло время для командировок и поездок личного характера. Сидеть на месте в такие дни нежелательно. Нужно больше двигаться и больше общаться с окружающими, остерегаясь семи вещей, которые разрушают жизненную энергию.

Лев

Сильный Марс усыпит бдительность Львов и ослабит их энергетическую защиту, что может негативно сказаться на общении с людьми. Советы экспертов помогут защититься от манипуляторов и токсичных людей в целом. Сегодня лучше надеяться только на себя самих, не прося помощи ни у кого. Стоит помочь кому-то из близких: это поможет завоевать их уважение и доказать им свою любовь.

Дева

20 марта из-за соединения Марса и Юпитера может высвободиться много негативной энергии для Дев. Она может вызвать проблемы со здоровьем, которые могут отразиться на настроении и удаче. В случае наличия таких проблем Девам желательно не паниковать и не настраиваться заранее на пессимистичный лад. Астрологи советуют заняться простыми и привычными делами, не меняя планов на день и не паникуя лишний раз.

Весы

Для Весов этот день будет достаточно гармоничным и позитивным, поэтому им стоит воспользоваться советами о том, как быстро исполнить желания и мечты. Необходимо успеть сделать все важные дела до вечера. Можно договориться с кем-то о чем-нибудь важном, решить проблему на работе, в любви. Это прекрасное время для переговоров, новых знакомств. Главное — показывать себя людям только в хорошем свете, демонстрируя положительные качества характера.

Скорпион

Энергетического диссонанса не ожидается, но Марс не лучшим образом взаимодействует со стихией Воды в такое время, ведь он в соединении с Юпитером. Астрологи советуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза и проблем, который должен отразить негатив, исходящий от врагов и недоброжелателей. Скорпионам необходимо быть осторожнее с обещаниями и словами в целом.

Стрелец

Это будет позитивный и наполненный удачей день для Стрельцов. Это прекрасное время для новых начинаний, потому что Марс даст импульс желаниям и мыслям Стрельцов. Можно начать ежедневные ритуалы для привлечения счастья, которые весьма действенны. Также полезно в такие дни отказываться от вредных привычек и начинать новую главу своей жизни в целом. Юпитер и Марс пробудят в Стрельцах силу воли и сделают этих людей крепче духовно.

Козерог

Для Козерогов день будет достаточно сложным, за что стоит сказать спасибо Марсу. К счастью, предупреждать о возможной опасности их могут восемь знаков Вселенной. Это уже будет заслугой Юпитера, который не сможет оставить Козерогов одних, бросив их на произвол судьбы. Это будет очень позитивный день для завершения важных дел, для монотонной работы, общения с близкими.

Водолей

Для представителей этого Знака Зодиака откроются новые возможности в финансовой сфере. Можно смело совершать важные покупки, заводить новые деловые знакомства, проводить переговоры, выдвигать требования. В привлечении денег и удачи Водолеям помогут денежные камни-талисманы. Что касается любви, то в этой сфере придется временно взять небольшую паузу. Семейным Водолеям лучше не задерживаться сегодня на работе.

Рыбы

Для Рыб день будет очень ярким и позитивным, потому что Юпитер является их помощником. Астрологи рекомендуют поменьше общаться с жадными людьми и теми, кто часто говорит неправду. Также сегодня у Рыб будет обострено шестое чувство, которое поможет им преодолевать возможные трудности и принимать правильные решения. Соединение Юпитера и Марса усилит их харизму и позволит преуспеть в любви.