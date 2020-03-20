Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Российские врачи назвали способы снизить риск заражения Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Новости » Новости на сегодня » Юпитер в соединении с Марсом: гороскоп для Знаков Зодиака

Юпитер в соединении с Марсом: гороскоп для Знаков Зодиака

Юпитер в соединении с Марсом: гороскоп для Знаков Зодиака

20 марта 2020 года произойдет важное астрономическое и астрологическое событие — соединение Марса с Юпитером. Советы астрологов помогут каждому Знаку Зодиака использовать энергетическую обстановку себе во благо.

Соединение — это максимальная близость планет на ночном небе. Это означает, что они выстроятся в одну линию, что усилит действие и Марса, и Юпитера. Подобное происходит лишь раз в 20 лет. Из-за медлительности Юпитера главным в этой паре станет Марс. Это значит, что день будет достаточно непредсказуемым и для кого-то даже опасным, несмотря на то, что эти две планеты хорошо сочетаются друг с другом.


Овен

Овны — ярчайшие представители стихии Огня, к которой относится и Марс. Это значит, что представителям этого Знака придется быть предельно осторожными, ведь Марс будет провоцировать их на различные авантюры и риски, повышать эмоциональный фон. С другой стороны, Юпитер немного стабилизирует обстановку, из-за чего настроение Овнов будет более ровным. Астрологи советуют воспользоваться утренней медитацией на счастливые события. Это должно помочь сделать день менее динамичным.

Телец

Для Тельцов по большей части этот день будет обычным и рядовым, потому что ни Марс, ни Юпитер над ними не властны полностью. Некоторые позитивные изменения могут быть в сфере финансов. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют почаще следить за знаками Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли. В такие дни может происходить что-то очень позитивное, однако стоит остерегаться и срыва планов, который может стать причиной появления новых проблем.


Близнецы

Близнецам приходится трудно в периоды сильного Юпитера, поэтому сегодня астрологи настоятельно советуют представителям этого Знака Зодиака не рисковать и как можно меньше общаться с самовлюбленными людьми. Им самим также не стоит проявлять самовлюбленность и надменность, так как можно потерять друзей и расположение противоположного пола. Лучшее качество сейчас — дружелюбие.

Рак

Это будет относительно благоприятный день для Раков: их «любит» Юпитер, который при помощи Марса усилит свое влияние. Сам же Марс может активизировать в Раках желание работать, повысить ответственность. Пребывание обеих планет в Стрельце означает, что пришло время для командировок и поездок личного характера. Сидеть на месте в такие дни нежелательно. Нужно больше двигаться и больше общаться с окружающими, остерегаясь семи вещей, которые разрушают жизненную энергию. 

Лев

Сильный Марс усыпит бдительность Львов и ослабит их энергетическую защиту, что может негативно сказаться на общении с людьми. Советы экспертов помогут защититься от манипуляторов и токсичных людей в целом. Сегодня лучше надеяться только на себя самих, не прося помощи ни у кого. Стоит помочь кому-то из близких: это поможет завоевать их уважение и доказать им свою любовь.


Дева

20 марта из-за соединения Марса и Юпитера может высвободиться много негативной энергии для Дев. Она может вызвать проблемы со здоровьем, которые могут отразиться на настроении и удаче. В случае наличия таких проблем Девам желательно не паниковать и не настраиваться заранее на пессимистичный лад. Астрологи советуют заняться простыми и привычными делами, не меняя планов на день и не паникуя лишний раз.

Весы

Для Весов этот день будет достаточно гармоничным и позитивным, поэтому им стоит воспользоваться советами о том, как быстро исполнить желания и мечты. Необходимо успеть сделать все важные дела до вечера. Можно договориться с кем-то о чем-нибудь важном, решить проблему на работе, в любви. Это прекрасное время для переговоров, новых знакомств. Главное — показывать себя людям только в хорошем свете, демонстрируя положительные качества характера.

Скорпион

Энергетического диссонанса не ожидается, но Марс не лучшим образом взаимодействует со стихией Воды в такое время, ведь он в соединении с Юпитером. Астрологи советуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза и проблем, который должен отразить негатив, исходящий от врагов и недоброжелателей. Скорпионам необходимо быть осторожнее с обещаниями и словами в целом.

Стрелец

Это будет позитивный и наполненный удачей день для Стрельцов. Это прекрасное время для новых начинаний, потому что Марс даст импульс желаниям и мыслям Стрельцов. Можно начать ежедневные ритуалы для привлечения счастья, которые весьма действенны. Также полезно в такие дни отказываться от вредных привычек и начинать новую главу своей жизни в целом. Юпитер и Марс пробудят в Стрельцах силу воли и сделают этих людей крепче духовно.

Козерог


Для Козерогов день будет достаточно сложным, за что стоит сказать спасибо Марсу. К счастью, предупреждать о возможной опасности их могут восемь знаков Вселенной. Это уже будет заслугой Юпитера, который не сможет оставить Козерогов одних, бросив их на произвол судьбы. Это будет очень позитивный день для завершения важных дел, для монотонной работы, общения с близкими.

Водолей

Для представителей этого Знака Зодиака откроются новые возможности в финансовой сфере. Можно смело совершать важные покупки, заводить новые деловые знакомства, проводить переговоры, выдвигать требования. В привлечении денег и удачи Водолеям помогут денежные камни-талисманы. Что касается любви, то в этой сфере придется временно взять небольшую паузу. Семейным Водолеям лучше не задерживаться сегодня на работе.

Рыбы

Для Рыб день будет очень ярким и позитивным, потому что Юпитер является их помощником. Астрологи рекомендуют поменьше общаться с жадными людьми и теми, кто часто говорит неправду. Также сегодня у Рыб будет обострено шестое чувство, которое поможет им преодолевать возможные трудности и принимать правильные решения. Соединение Юпитера и Марса усилит их харизму и позволит преуспеть в любви.


Материалы по теме:

Грозит ли концом света сближение Юпитера и Венеры - мнение астрономов
Сближение Венеры и Юпитера можно будет увидеть утром 13 ноября (ФОТО)
Марс будет виден в Томске – ученые
Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года
Добавлено: 20 мар 2020 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

20 мар 10:28Украина
В Киеве после введенных ограничений на количество пассажиров в транспорте и закрытия метро продолжается транспортный коллапс — фото и видео с очередями на остановке на станции далее..



Лента новостей
Бьюти-дайджест: от онлайн-марафона до создания виртуального парика

YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

На голосовании по поправкам смогут присутствовать зарубежные эксперты

Карантин в Одессе: масок нет, зато дезинфицируют транспорт и мусорники (фото)

Пеле назвал имя лучшего футболиста современности

Филиппины вводят временный запрет на въезд иностранцев из-за COVID-19

Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж

Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом

Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском

Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева

Последние новости
Лана Дель Рей рассталась с полицейским Лана Дель Рей рассталась с полицейским В Кремле отреагировали на слова Трампа о причинах низких цен на нефть В Кремле отреагировали на слова Трампа о причинах низких цен на нефть В Польше впервые начали расследовать уничтожение могилы красноармейцев В Польше впервые начали расследовать уничтожение могилы красноармейцев "Я остаюсь дома ради...": звезды запустили флешмоб с призывом к самоизоляции "Я остаюсь дома ради...": звезды запустили флешмоб с призывом к самоизоляции Участников резонансного группового изнасилования в Индии казнили спустя семь лет Участников резонансного группового изнасилования в Индии казнили спустя семь лет Угрозы Трампа заставили нефть расти Угрозы Трампа заставили нефть расти Ирина Антонова отмечает 98-й день рождения в кругу семьи Ирина Антонова отмечает 98-й день рождения в кругу семьи Песков призвал не клеить ярлыки о слабости рубля после четырех дней Песков призвал не клеить ярлыки о слабости рубля после четырех дней США недовольны существованием двух параллельных правительств в Афганистане США недовольны существованием двух параллельных правительств в Афганистане Жительницу Нижнекамска оштрафовали на 30 тыс. за распространение слухов Жительницу Нижнекамска оштрафовали на 30 тыс. за распространение слухов Как недорого приобрести евро Как недорого приобрести евро
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"