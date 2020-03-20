Кабмин отменил штрафы для автопрома за нарушение сроков госконтрактов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Правительство России решило не применять штрафные санкции к предприятиям автомобильной промышленности за нарушение сроков госконтрактов из-за последствий распространения коронавируса. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

«Допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику… требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории России новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Решение принято в рамках реализации Плана по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Правительство утвердило возможность отсрочки на уплату арендных платежей для малого и среднего бизнеса, а также решило ввести для таких предпринимателей трёхмесячный мораторий на выплату страховых взносов.

По последним данным, в мире заразились новым вирусом около 210 тысяч человек, около 8,5 тысячи умерли. В России выявлено 199 случаев заболевания.