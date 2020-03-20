Кабмин предоставит налоговую отсрочку компаниям в сфере культуры и спорта

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере культуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Речь идёт о платежах, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года. Налоговые каникулы также распространятся на сферу культуры, искусства и кинематографа.

Эта мера вводится вводится для поддержки предприятий на фоне экономических сложностей, с которыми они столкнулись из-за пандемии коронавируса нового типа.

Ранее Правительство России приняло решение ввести трёхмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства на выплату страховых взносов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, распространилась на территории 166 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В России на сегодняшний день зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.