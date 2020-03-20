Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к коронавирусному карантину

Не все легко переносят вынужденную социальную изоляцию из-за пандемии коронавируса: в Европе граждане "гуляют" на балконах, а за появление в общественном месте можно получить штраф. У многих людей новые правила жизни вызывают тревогу и страх, но есть и те, кто смотрят на вещи иначе. 22-летняя Кайли Дженнер призналась сегодня в сторис, что самоизоляция в ее жизни уже была, так что сейчас она ей не страшна.

Создательница марки Kylie Cosmetics и мама двухлетней Сторми вспомнила свою беременность, которую полностью удалось скрыть от мира. Бизнесвумен и звезда реалити-шоу не подтверждала, что ждет ребенка, до тех пор пока ее дочь не появилась на свет. Став мамой, Кайли опубликовала в сети 12-минутное видео о девяти месяцах ожидания Сторми.





Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Еще одно напоминание о необходимости серьезно относиться к социальной изоляции и самоконтролю. Я делаю это уже восьмой день. Беременность подготовила меня к этому. Несколько месяцев я не выходила из дома,— рассказала Кайли в инстаграме сегодня.





Ее сестра, 39-летняя Ким Кардашьян, тоже призналась, что придерживается правил карантина и скучает по сестрам, так как все они изолированы друг от друга.Это трудно, но нужно сделать для собственной безопасности и безопасности других людей. Пожалуйста, не игнорируйте серьезные предупреждения, — написала Ким в соцсети.





Ким Кардашьян и Кайли Дженнер