Показать меню
Актуально
Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море? Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от В России предложили лишать лицензии врачей за «прививки от коронавируса» В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Узбекистане из-за коронавируса вводят налоговые каникулы В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи В Госдуме предложили расширить "антивирусный" пакет помощи бизнесу Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день Universal будет выкладывать онлайн кинопремьеры в день показа Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса Привез заразу из Египта: первый случай коронавируса зафиксирован в Мариуполе Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Врач рассказал о рисках передачи коронавируса во время секса Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии Наталья Бочкарева дала совет россиянам во время пандемии
Новости » Новости на сегодня » Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к коронавирусному карантину

Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к коронавирусному карантину

Кайли Дженнер призналась, что во время беременности подготовилась к коронавирусному карантину

Не все легко переносят вынужденную социальную изоляцию из-за пандемии коронавируса: в Европе граждане "гуляют" на балконах, а за появление в общественном месте можно получить штраф. У многих людей новые правила жизни вызывают тревогу и страх, но есть и те, кто смотрят на вещи иначе. 22-летняя Кайли Дженнер призналась сегодня в сторис, что самоизоляция в ее жизни уже была, так что сейчас она ей не страшна.

Создательница марки Kylie Cosmetics и мама двухлетней Сторми вспомнила свою беременность, которую полностью удалось скрыть от мира. Бизнесвумен и звезда реалити-шоу не подтверждала, что ждет ребенка, до тех пор пока ее дочь не появилась на свет. Став мамой, Кайли опубликовала в сети 12-минутное видео о девяти месяцах ожидания Сторми.


Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Еще одно напоминание о необходимости серьезно относиться к социальной изоляции и самоконтролю. Я делаю это уже восьмой день. Беременность подготовила меня к этому. Несколько месяцев я не выходила из дома,— рассказала Кайли в инстаграме сегодня.


Ее сестра, 39-летняя Ким Кардашьян, тоже призналась, что придерживается правил карантина и скучает по сестрам, так как все они изолированы друг от друга.Это трудно, но нужно сделать для собственной безопасности и безопасности других людей. Пожалуйста, не игнорируйте серьезные предупреждения,  — написала Ким в соцсети.


Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Материалы по теме:

Кайли Дженнер показала первое фото новорожденной дочери и сообщила ее имя
Кайли Дженнер впервые показала свою дочь (ФОТО)
Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми
На кого похожа дочь Кайли Дженнер?
Добавлено: 20 мар 2020 в 02:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

19 мар 07:14В мире
далее..
Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

Вероятность нехватки продуктов в России из-за коронавируса оценили

19 мар 05:20Экономика
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА НовостиВероятность нехватки продуктов питания в России из-за коронавируса оценили. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам далее..
Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

Украине помогут с COVID-19: Шмыгаль рассказал, какая страна предоставит экстренную гуманитарную помощь

19 мар 06:21Украина
Преодолеть пандемию коронавируса Украине поможет Китай. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль. Речь о срочной гуманитарной помощи, по его далее..
МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

МОТ: Из-за пандемии Covid-19 в мире лишатся работы 25 млн человек

19 мар 05:56Россия
Пандемия коронавируса Covid-19 оставит без работы почти 25 млн человек. Об этом сообщается на сайте Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН). В МОТ далее..
В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

В США число зараженных коронавирусом превысило девять тысяч человек

19 мар 06:14В мире
В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.По далее..
Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

Василиса Володина о весеннем равноденствии и начале нового астрологического года

19 мар 06:07Новости на сегодня
Василиса Володина поделилась своим экспертным мнением относительно дня весеннего равноденствия в 2020 году. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая далее..



Лента новостей
Израиль запретил гражданам выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса

Лунный день сегодня 20 марта 2020 года

Сын российского олигарха похвастался едой из золота на берегу Персидского залива

Facebook и Instagram начали информировать россиян о коронавирусе

Лана Дель Рей и полицейский Шон Ларкин расстались

«Искандер-М» доставлены в Самарскую область для участия в параде Победы

Эксперт спрогнозировал спад роста глобальной экономики

Глава МВД пристыдил французов: Не будьте идиотами, сидите дома

Путин и Си Цзиньпин поддержали углубление кооперации в медицине

Лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию по коронавирусу 26 марта

Юбилейный фестиваль в Гластонбери все-таки отменили

Автор Конституции предугадал план Путина и выиграл ящик коньяка

Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Центробанк: мошенники маскируют финансовые пирамиды под онлайн-игры

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото

Еще четверо пациентов с коронавирусом полностью выздоровели

Врач из Италии рассказала о критической ситуации из-за коронавируса

Россияне назвали волнующую больше обвала рубля проблему

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за нефтяной войны

Уже три человека умерли от коронавируса в Украине: свежая статистика от Минздрава

Итальянская армия вывозит гробы из Бергамо, пишет СМИ

Газета составила «расстрельный список» из противников поправок в Конституцию

Последние новости
«Передвигаюсь с трудом» – Feduk перенес операцию «Передвигаюсь с трудом» – Feduk перенес операцию Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США Bank of America заявил о начале экономического кризиса в США АПЛ Северного флота «Вепрь» начала ходовые испытаниям после ремонта АПЛ Северного флота «Вепрь» начала ходовые испытаниям после ремонта На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный Ведущая Первого канала испытала стыд за бывшего мужа Ведущая Первого канала испытала стыд за бывшего мужа Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса Автор из Тбилиси в MD: Россия уходит от «Большой Европы» к «Большой Азии» Автор из Тбилиси в MD: Россия уходит от «Большой Европы» к «Большой Азии» Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть Коронавирусом заразилась еще одна звезда «Игры престолов» Коронавирусом заразилась еще одна звезда «Игры престолов» У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"