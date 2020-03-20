Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж

СЕО продвижение сайтов в сети интернет – это довольно мощная система успеха любого бизнеса. Выполнив тщательный SEO аудит, можно попасть в верхние строчки поисковой выдачи. Подробный анализ можно заказать в фирме «Промодо» по ссылке https://promodo.ru/service/poiskovyj-audit-saita/.

Многие бизнес проекты в интернете прекращают свое существование ещё на стартовом этапе, так как не уделяют должного внимания СЕО продвижению своих площадок. До того, как начать сам процесс продвижения сайта или онлайн-магазина в сети, необходимо провести детальный аудит существующего контента на ресурсе. Сделать это помогут в компании «Промодо».

Компания «Промодо» осуществляет свою деятельность по продвижению сайтов в интернете уже более 10 лет и за такой серьезный временной промежуток смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

В чем преимущество SEO продвижения для интернет-магазинов

SEO продвижение любого сайта или интернет-магазина позволяет «вытянуть» сайт на первую страницу поисковой выдачи. Когда человек что-то ищет в сети, введя запрос, ему предоставляется перечень подходящих сайтов. Как правило, пользователь смотрит только верхние строчки этой выдачи.

Основная задача СЕО – поднять ваш сайт в этой самой поисковой выдаче как можно выше к первой странице поиска. А достичь это можно только после плодотворной работы над существующим контентом, благодаря чему алгоритм поисковых сетей будет лучше ранжировать искомый ресурс.

Что представляет собой SEO аудит

На начальном этапе происходит общий анализ работы сайта, его отображение на различных устройствах и операционных системах. Немалая роль отводится мобильной версии сайта и приложению (если таковое имеется).

Оптимизировав большую часть функционала сайта, происходит его тестирование на закрытом (тестовом) домене. Это позволяет выявить наиболее мелкие ошибки в его работе.

На завершающем этапе происходит полная оптимизация.

Какие существуют этапы аудита

Всего существует три основных этапа СЕО аудита:

Технический анализ и доработка всех недочетов в работе сайта.

Структурирование существующего контента с точки зрения SEO продвижения.

Детальный анализ ссылок, которые перенаправляют трафик на сайт.

Больше информации о СЕО аудите от компании «Промодо» вы сможете прочитать на страницах сайта по адресу promodo.ru.