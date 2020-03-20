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Новости » Блоги » Бизнес » Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж

Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж

СЕО продвижение сайтов в сети интернет – это довольно мощная система успеха любого бизнеса. Выполнив тщательный SEO аудит, можно попасть в верхние строчки поисковой выдачи. Подробный анализ можно заказать в фирме «Промодо» по ссылке https://promodo.ru/service/poiskovyj-audit-saita/.

Многие бизнес проекты в интернете прекращают свое существование ещё на стартовом этапе, так как не уделяют должного внимания СЕО продвижению своих площадок. До того, как начать сам процесс продвижения сайта или онлайн-магазина в сети, необходимо провести детальный аудит существующего контента на ресурсе. Сделать это помогут в компании «Промодо».

Компания «Промодо» осуществляет свою деятельность по продвижению сайтов в интернете уже более 10 лет и за такой серьезный временной промежуток смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

В чем преимущество SEO продвижения для интернет-магазинов

SEO продвижение любого сайта или интернет-магазина позволяет «вытянуть» сайт на первую страницу поисковой выдачи. Когда человек что-то ищет в сети, введя запрос, ему предоставляется перечень подходящих сайтов. Как правило, пользователь смотрит только верхние строчки этой выдачи.

Основная задача СЕО – поднять ваш сайт в этой самой поисковой выдаче как можно выше к первой странице поиска. А достичь это можно только после плодотворной работы над существующим контентом, благодаря чему алгоритм поисковых сетей будет лучше ранжировать искомый ресурс.

Что представляет собой SEO аудит

  • На начальном этапе происходит общий анализ работы сайта, его отображение на различных устройствах и операционных системах. Немалая роль отводится мобильной версии сайта и приложению (если таковое имеется).
  • Оптимизировав большую часть функционала сайта, происходит его тестирование на закрытом (тестовом) домене. Это позволяет выявить наиболее мелкие ошибки в его работе.
  • На завершающем этапе происходит полная оптимизация.

Какие существуют этапы аудита

Всего существует три основных этапа СЕО аудита:

  • Технический анализ и доработка всех недочетов в работе сайта.
  • Структурирование существующего контента с точки зрения SEO продвижения.
  • Детальный анализ ссылок, которые перенаправляют трафик на сайт.

Больше информации о СЕО аудите от компании «Промодо» вы сможете прочитать на страницах сайта по адресу promodo.ru.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 20 мар 2020 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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