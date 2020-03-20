Как куклы отправились в театр боевых действий

Кукольные театры во время Великой Отечественной войны без дела не оставались: многие актёры труппы получали задания посредством своего искусства поднимать боевой дух защитников Родины. И отправлялись петрушки и коломбины на фронт, помогать приближать Победу.

Потому не вызывает удивления постановление Совнаркома РСФСР от 20 марта 1943 года об организации курсов подготовки режиссёров, художников и ведущих актёров кукольных театров.

Согласно документу, пройти обучение должны были в общей сложности 50 человек, причём курс оплачивался за счёт госбюджета, а всем студентам выделили общежитие. Курсы открылись 1 мая того же года при Государственном кукольном театре Наркомпроса РСФСР в Москве.

Довольно часто труппы кукольных театров во время войны работали при госпиталях. Например, коллектив Оренбургского областного театра кукол развлекал раненых солдат постановками на близкие им темы: «Армейские сказки», «Очарованная сабля», «Украденный штаб» и многими другими. А по вечерам актёры помогали обустраивать больницы.

Сотрудники мурманского кукольного театра — четверо актёров и руководитель Виктор Подобедов — в 1941 году и вовсе получили приказ поднимать боевой дух бойцов на полях сражений, пишет РИА Новости. Актёрскую бригаду причислили к 14-й армии 10-й гвардейской дивизии, они отыграли тысячи концертов на передовой. Сюжеты постановок тоже были в тон времени: например для спектакля «Новогодние гадания в имперской канцелярии» смастерили куклы Гитлера, фашистского адъютанта и, конечно, советского солдата. Этой постановкой развлекали солдат в канун 1942 года. Участники тех событий потом вспоминали слова одного из бойцов: «Пока артисты близко, смерть далеко».