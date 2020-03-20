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Как недорого приобрести евро

Если Вы планируете купить евро дешево в Донецке, стоит воспользоваться возможностями сервиса https://obmen77.ru/. Здесь можно узнать точные курсы популярных валют и в режиме онлайн забронировать операцию обмена в любом удобном для Вас обменном пункте.

Как можно купить евро недорого

Люди, которые собираются в европейские страны, стараются заранее приобрести евро по максимально выгодному курсу. Ниже рассмотрим основные способы приобретения евро, которыми активно пользуются современные граждане:

  • Пункты обмена валют. Это один из самых простых и доступных способов купить европейскую валюту. Перед покупкой стоит сравнить предложения разных обменников. Иногда на окраине города курсы гораздо выгоднее предложений в центре города. Также стоит учесть, что в период волатильности, пока Вы будете добираться до обменного пункта, курс может пять раз поменяться. Поэтому стоит отдавать предпочтение сервисам, предоставляющим услугу онлайн бронирования операции. Выбирайте надежные обменки, в которых риски сведены к минимуму.
  • Покупка евро через онлайн банк. Это популярный современный способ, чтобы им воспользоваться, Вам придется открыть валютный счет и через личный кабинет осуществлять операции. По времени весь процесс отнимет несколько минут. Минус данного способа очевиден – курс евро может оказаться не таким выгодным, как в обменном пункте. Среди преимуществ: прозрачность операции, риски быть обманутым сведены к нулю. Плюс, опция доступна для клиентов круглосуточно в режиме 7/24.
  • Приобретение валюты на бирже. В России такой метод является не очень популярным и распространенным. Но некоторые люди все же отдают предпочтение именно такому варианту. Пользователю нужно открыть рублевый и валютный счета. На сайте или в брокерском агентстве также должен быть открыт лицевой счет. Сделки совершаются на бирже. В режиме онлайн Вы можете купить евро. Основное преимущество такого способа – выгодный курс. Можно приобрести евро по самому выгодному курсу, который будет гораздо привлекательнее, чем в обменке и тем более в банке. Среди недостатков – неудобство в плане необходимости совершать различные действия: открытие счета, поиски брокера. Также потребуется время, чтобы совершить действительно выгодную сделку на самой бирже. По этим причинам далеко не все люди используют такой вариант.
  • Онлайн сервисы. Услуги такого плана пользуются популярностью и спросом. Принцип работы таких сервисов имеет сходства с функционированием интернет-магазинов. Вы можете забронировать нужную сумму евро в режиме онлайн и в обозначенное время получить деньги в предварительно выбранном пункте.

Каким вариантом воспользоваться, решает каждый пользователь индивидуально. Кто-то освоил принцип работы биржи и покупает евро только там, а кому-то гораздо удобнее совершить операцию в ближайшем обменном пункте.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 20 мар 2020 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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