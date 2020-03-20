Какие варианты развития COVID19 в России, рассказал главврач больницы в Коммунарке

Ситуация с распространением коронавируса в России волнует умы большинства россиян: как медицинских работников, так и людей, далеких от медицины.

О том, по какому сценарию может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией, рассказал главный врач больницы в Коммунарке (поселок в Москве) Денис Проценко в интервью журналисту RT Антону Красовскому.

Врач отметил, что вариантов развития ситуации всего два: по .

Если в России проблема распространения коронавирусной инфекции будет происходить, как в Китае, где вспышку опасной болезни удалось подавить в довольно короткие сроки, то пандемия закончится уже в мае или июне. Как раз завершится сезон респираторных заболеваний.