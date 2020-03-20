Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

"Из-за кризиса в области здравоохранения и перед лицом развивающейся ситуации 73-й Каннский фестиваль не может быть проведен в предусмотренные даты: с 12 по 23 мая", - сказано в сообщении.

Организаторы сообщили, что рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. "Главный из них - простой перенос фестиваля на конец июня-начало июля", - отметили они.

Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 10995 человек, 372 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.