Карантин в Одессе: масок нет, зато дезинфицируют транспорт и мусорники (фото)

По состоянию на 08:00 пятницы, 20 марта, в Одессе, где объявлен карантин, официально нет ни одного инфицированного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель специально созданного городского штаба — вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

Клиническая инфекционная больница, ставшая на период карантина городской госпитальной базой, получила часть поставленных экспресс-тестов для диагностики заболевания. Исследование уже проведено 30 пациентам, которые обратились в медучреждение с симптомами ОРВИ, а также тем, кто недавно вернулся из стран с эпидемией COVID-19. Все результаты тестов отрицательные.

«В ближайшее время ожидается поставка в инфекционную больницу 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, закупленных за средства городского бюджета», — сообщили в горсовете.

В то же время, по данным областного лабораторного центра МОЗ, в городе сохраняется высокий порог заболеваемости гриппом и простудой. Так, на прошлой неделе заболели 6 764 человека.

Одесские коммунальщики активно дезинфицируют как городской общественный транспорт, так и спортивные и детские площадки, придомовые территории, подъезды многоквартирных домов и даже контейнеры для сбора бытового мусора. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман. По его словам, общественный транспорт проходит дезинфекцию на конечных остановках после каждого рейса.

Как сообщили в «Горзелентресте», они усилили меры по санитарной обработке парков, скверов и других подведомственных территорий. Для этой цели закуплена спецодежда, распылители и дезинфицирующие средства, безвредные для здоровья людей и окружающей среды.

«Каждые два часа озеленители протирают дезинфицирующими средствами все игровые элементы на детских площадках. Особое внимание уделяется качелям, турникам, горкам и всем остальным элементам, с которыми дети находятся в тактильном контакте. Также проводят обработку спортивных площадок, скамеек в парках, скверах и на бульварах», — сообщили в предприятии.

Гораздо хуже обстоит дело с наличием в аптеках индивидуальных средств защиты — масок. Правда, в пятницу глава Одесской областной администрации Максим Куцый сообщил, что «областная власть вступила в договорные отношения с Балтской швейной фабрикой (располагается в райцентре Балта Одесской области. — Авт.) и уже сделала заказ на первую пробную партию масок — 50 тысяч штук». Однако все они будут направлены в больницы — для обеспечения потребностей медперсонала".

Куцый также заявил, что у Одесского региона есть еще около полумиллиона масок, находящихся в специальном фонде госрезерва, но на их использование требуется разрешение Минздрва…

Это означает, что в аптеках региона, а значит, и у жителей, масок как не было, так и не будет. Есть лишь досужие рассуждения городских и областных чиновников, активно борющихся (на словах) за сохранение здоровья и жизни населения.

Впрочем, имеются и более откровенные высказывания представителей власти. Например, сегодня, 18 марта, в ходе внеочередной сессии Белгород-Днестровского горсовета его секретарь Виктор Грозов заявил, что в городском бюджете нет денег на покупку защитных масок для населения.

«350 тысяч из резервного фонда городской казны будет выделено на приобретение медицинских масок для персонала городской больницы и сотрудников полиции. Всего будет закуплено порядка двух тысяч масок», — констатировал чиновник.

Жителям города он советует шить маски самостоятельно — из марли и ваты…

А тем временем в Минздраве рассказали, когда будут готовы продлить карантин. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил предположения экспертов о том, что введенный в стране карантин может быть продлен после 3 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 20 марта в Украине уже 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные.