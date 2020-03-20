Кирилл Серебренников дал десять экспертных советов по сидению дома

Кирилл СеребренниковФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Театральный режиссер Кирилл Серебренников, полтора года находившийся под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве по делу «Седьмой студии», дал десять советов о том, как правильно сидеть дома во время карантина на фоне пандемии коронавируса. Запись его экспертной речи опубликована на YouTube-канале театра «Гоголь-центр», худруком которого работает Серебренников.

«Меня как специалиста по самоизоляции... по изоляции... попросили сформулировать пункты, как лучше всего провести время одному», — объяснил режиссер.

Он посоветовал учиться искать только положительное в карантине, — в этом случае жизнь в самоизоляции «не будет такой уж бесполезной». Серебренников призвал сконцентрироваться, разобрать свою жизнь по пунктам, начав с вопросов «Кто есть я?» и «Что самое важное для меня в жизни?»

Режиссер предложил вести дневник, чтобы фиксировать происходящее — позже это может оказаться подспорьем для самоанализа. Свободное время он посоветовал тратить на прочтение «толстых книг». Серебренников также напомнил, что важно правильно питаться и не забывать заниматься спортом и творчеством.

Среди других советов — написание мемуаров и изучение иностранных языков. Режиссер также предложил возобновить дистанционное общение с забытыми друзьями, бывшими возлюбленными, одноклассниками. Главный, по словам режиссера, совет — получать удовольствие от своих занятий.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде. Следствие утверждает, что обвиняемые с 2011-го по 2014 год присвоили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных труппе из госбюджета на проект «Платформа».