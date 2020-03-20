Королева Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса: "Я уверена, мы справимся"

Эпидемия коронавируса заставила британскую королевскую семью нарушить традиции: отменены все весенние садовые вечеринки 93-летней королевы Елизаветы II, свадебный прием на территории Букингемского дворца по случаю бракосочетания принцессы Беатрис и другие запланированные мероприятия. Королева вместе с мужем, 98-летним герцогом Эдинбургским Филиппом, отправилась в Виндзорский замок на неделю раньше. СМИ сообщают, что монаршая чета останется там и после Пасхи из-за эпидемии. В день отъезда королевы ее пресс-офис опубликовал официальное обращение монарха по поводу пандемии вируса COVID-19.

Прибывая сегодня в Виндзор, мы с Филиппом понимаем, что многие люди и семьи во всем Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период тревог и неопределенности. Всем нам советуют изменить привычный распорядок и образ жизни для блага общества, в котором мы живем, особенно для защиты наиболее уязвимых людей среди нас. В такие моменты я вспоминаю, что историю нашей страны ковали люди, которые объединились, чтобы действовать как единое целое, направившие свои усилия на благо общей цели. Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас как никогда в недавнем прошлом мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что их близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль,— написала в своем обращении королева Елизавета II.





Королева Елизавета II

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, наибольшую опасность вирус COVID-19 представляет для людей старше 65 лет. Некоторые члены британской королевской семьи попадают в эту категорию: королева и ее супруг, 71-летний принц Чарльз, 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла, 69-летняя принцесса Анна…



