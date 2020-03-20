Коронавирус нашли в девяти регионах России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в девяти регионах России. Об этом свидетельствуют данные официального сайта для информирования населения стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — там заразились 33 человека. Еще шестеро — в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения достигло 253. Больше 100 из них зафиксированы в столице. 12 человек выздоровели.