Кремль не планирует переводить сотрудников на "удаленку"

Планов перевести сотрудников администрации президента на удаленный режим работы в обозримом будущем нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока таких планов нет", - сказал он.

Накануне правительство порекомендовало работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе в связи с распространением коронавируса. Три дня назад Минпромторг, Минэкономразвития и Минсвязи, переехавшие в 2019 году в "Москва-Сити", перевели часть работников на удаленный режим.