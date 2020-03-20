Лана Дель Рей и полицейский Шон Ларкин расстались

34-летняя певица Лана Дель Рей и 46-летний полицейский Шон Ларкин больше не вместе — об этом экс-возлюбленный звезды шоу-бизнеса рассказал газете The New York Times.Сейчас мы просто друзья. Мы все еще общаемся, но у нас очень плотные графики,— намекнул он на причину расставания.





Шон Ларкин и Лана Дель Рей

Комментируя свой роман с Ланой, он признался, что притяжение между ними возникло с первого дня знакомства. Чаще всего они встречались в Лос-Анджелесе, где живет певица, и в Талсе, штат Оклахома, который Шон считает своим домом.В Талсе мы тусовались с моими друзьями из правоохранительных органов и их женами: устраивали вечеринки, ужины и тому подобное. Обычное дело для пар,— рассказал Ларкин в интервью.





Шон, наверное, один из самых медийных американских полицейских, поскольку принимал участие в съемках реалити-шоу о работе правоохранительных органов. До встречи с Ланой Дель Рей он был женат, но брак, в котором появились двое детей, закончился разводом. По словам Ларкина, его дети, которым сейчас 17 лет и 22 года, очень удивились, узнав о новой подружке отца.