Лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию по коронавирусу 26 марта

Лидеры стран ЕС через неделю вновь по видеосвязи обсудят действия Евросоюза на фоне ситуации с распространения нового коронавируса, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.

Глава Евросовета проведет третью видеоконференцию в следующий четверг с участием лидеров стран ЕС для продолжения общих действий по COVID-19. "Мы продолжим реагировать на события решительно и бороться с этим кризисом", - написал он.

Экономическая обстановка в ЕС серьёзно ухудшилась ввиду распространения нового коронавируса, эксперты не исключают экономического спада в нынешнем году.

Еврокомиссии и прочих ввиду COVID-19 в Евросоюзе может приблизиться к 2 триллионам евро, заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Ряд стран ЕС уже объявили о закрытии границ. В начале недели состоялась последняя видеоконференция глав государств Евросоюза с участием ЕК. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала после неё, что важной темой обсуждения были внутренние границы в ЕС и проблемы с движением через них грузового транспорта. Она сообщила, что в ходе конференции была высказана широкая поддержка созданию зеленых коридоров для потока товаров.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.