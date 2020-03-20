Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для медучреждений. Прибытие партий ожидается в ближайшее время, сообщает «Sputnik Литва».

По словам литовского министра здравоохранения и главы государственного Центра чрезвычайных ситуаций Аурелиюса Вериги, «безопасность медиков является сегодня одним из главных приоритетов».

Центр неотложной медицинской помощи подписал с компанией Jugrita контракт на приобретение 80 тысяч респираторов FFP3. Первые партии будут доставлены в Литву на этой неделе, остальные — в течение следующей.

Некоторые средства планируется приобрести через централизованные закупки, организованные Европейской комиссией. Литва подала заявку на 300 тысяч единиц респираторов, один миллион одноразовых масок и на 400 штук аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, через посольство Литвы в Китае ведутся переговоры о получении большого количества средств безопасности. В пятницу было подписано соглашение о поставке на следующей неделе. В заказе будет 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллиона одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, 1,8 миллиона одноразовых халатов, 1,05 миллиона одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток, 3,6 миллиона бахил.

В пятницу в прибалтийскую республику прибыла гуманитарная помощь из Китая — 20 тысяч масок и 120 тысяч перчаток. Это благотворительная акция от компании Huawei и Торговой палаты Китая.

В Литве подтверждено почти 50 случаев заболевания коронавирусом. В стране с 16 по 30 марта объявлен карантин.

Напомним, что за последнее время литовские власти неоднократно давали понять, что рассматривают Китай в качестве недружественной державы, а компанию Huawei — в качестве недружественной корпорации. Китайские дипломаты выражали по этому поводу протест. В прошлом году литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности его страны.