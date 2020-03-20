Лунный день сегодня 20 марта 2020 года

Лунная энергетика меняется день ото дня, поэтому очень важно следовать советам астрологов, чтобы не угодить в неприятности. Лунный календарь поможет вам прожить этот день максимально продуктивно.

Это будет достаточно необычный и динамичный день. Для многих из нас он наполнится стрессами и неурядицами, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют использовать специальные физические упражнения для повышения энергетики.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день, которому суждено пройти под влиянием Водолея. Убывающая Луна не самым лучшим образом сочетается с этим Знаком Зодиака, поэтому астрологи советуют не выходить за рамки дозволенного, не рисковать и не проявлять агрессию.

Магнитные бури 20 марта: магнитных бурь сегодня не ожидается, так как Солнце предельно спокойно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение с надежными людьми;трудолюбие;оптимизм;эмоциональная стойкость;общение с близкими.апатия;переутомление;эгоизм.

Водолей не любит домашних дел, поэтому астрологи рекомендуют сегодня не заниматься уборкой и готовкой. Желательно после работы как следует развлечься вне родных стен. Стихия Воздуха поможет выбросить из головы лишний хлам, но это произойдет только в необычной обстановке, отличной от домашней.

Что надеть сегодня

В одежде в этот день нужно больше темных цветов. Яркие и кислотные оттенки отторгают тишину и покой, которые потребуются для завершения важных дел. Пастельные и темные цвета создадут вокруг вас особую ауру спокойствия и размеренности.

Также остепенить и «успокоить» Водолея помогут серебряные украшения. Они замедлят движение энергетических потоков рядом с вами, что поможет структурировать свои мысли и достичь наилучших результатов в интеллектуальной работе. Из камней можно выбрать такие минералы как лазурит, бирюзу, аметист. Они стабилизируют сознание и высвободят позитивную энергетику.

Финансы и работа в 26 лунный день

В финансовой и рабочей сферах сегодня стоит держаться поближе к ответственным и надежным людям. Хорошо, если получится обойтись лишь своими собственными силами. Если придется воспользоваться чьей-то поддержкой, будьте готовы ответить взаимностью. В подобные дни побеждают только те люди, которые умеют поступаться принципами.





Ради достижения целей можно пойти на жертвы, но не стоит тратить ради этого много денег. Даже если вам покажется, что траты оправданы, лучше не рисковать. Луна и звезды сделают многих более безрассудными, что может негативно сказываться на результатах работы. Воздействие Водолея на замкнутых и ленивых людей будет крайне неблагоприятным.

Любовь и отношения 20 марта

Луна наделит многих особым обаянием. В такие дни любовный успех сопутствует одним людям, но полностью и бесповоротно уходит от других. Нужно лишь помнить о том, что у любого из двух вариантов есть как свои плюсы, так и не всегда очевидные минусы.

Для многих любовь станет самой главной сферой жизни, поэтому не нужно торопить события. Спокойствие превыше всего, ведь на холодную голову гораздо проще принимать правильные решения. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть дети и престарелые родители. Необходимо помнить и об их приоритетах.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня может меняться довольно часто и без особых на то причин. Многим придется справляться с хандрой и апатией, с импульсивностью, раздражительностью, мнительностью, ревностью и другими негативными качествами. Энергетика дня очень плохо подходит для всех этих чувств, эмоций и качеств.

Стоит избегать депрессивных мыслей и окружать себя приятными людьми. Лучшим лекарством от уныния будут позитивное общение, флирт, а также работа. В окружении дел не захочется отвлекаться на что-то второстепенное. Астрологи советуют стремиться к трудолюбию и оптимистичному мышлению.