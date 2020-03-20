Максим Галкин с детьми показал, как можно "изгнать" коронавирус

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме шуточное видео, на котором показывает, как его дети Лиза и Гарри проводят "обряд", чтобы изгнать коронавирус.

"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э." — написал Галкин.

Шестилетние Лиза и Гарри ставят на стол небольшую емкость с водой и начинают ходить вокруг него. Они несколько раз произносят "заклинание": "Раз, два, три, коронавирус уйди".

Идею брата и сестры оценили пользователи. Меньше, чем за час этот ролик набрал больше ста тысяч просмотров и множество положительных комментариев.