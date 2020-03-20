Минпросвещения оценит пользу НКО

Тема: Какие законы вступают в силу

Качество психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, которую оказывают социально ориентированные некоммерческие организации, будут оценивать Министерство просвещения России и заместители глав регионов, отвечающие за вопросы образования.

Такое решение принято постановлением правительства РФ от 10 марта 2020 года № 256 «О внесении изменений в приложение № 3 к Правилам принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг», вступающим в силу сегодня, 20 марта.

Психологическая поддержка семей, в первую очередь — многодетных, профилактика социального сиротства и безнадзорности входят в число приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года.

Всего к данной области отнесено 21 направление деятельности, включая социально-бытовые и медицинские услуги, помощь инвалидам, пожилым, содействие трудоустройству, поддержка в тяжелых жизненных ситуациях, добровольчество, массовый спорт, сохранение языковых и культурных традиций народов России, социальная адаптация мигрантов.

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