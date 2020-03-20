Мишустин рассказал о мерах поддержки в условиях коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан, в частности, будет расширена программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса, также дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц.

"Целый комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банком дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать пени и штрафы. Речь идет в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции. Кроме того, будет расширена программа по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% вместо действующих шести", - сказал премьер в ходе совещания президиума координационного совета по коронавирусу.