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Новости » Политика » Миссия под вопросом: коронавирус разрушает космические программы США

Миссия под вопросом: коронавирус разрушает космические программы США

Миссия под вопросом: коронавирус разрушает космические программы США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приостановило работу над строительством и испытанием ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну под названием Artemis в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) среди своего персонала.

NASA закрывает сборочное предприятие Michoud в Новом Орлеане, где строится ракета, и расположенный неподалёку космический центр Stennis, сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн, передаёт сегодня, 20 марта, «Голос Америки».

«Изменения в космическом центре Stennis связаны с ростом числа случаев заражения Covid-19 в окрестностях центра и числа сотрудников, отправившихся в самоизоляцию. Также есть один подтверждённый случай заражения в команде», — рассказал он.

Закрытие объектов может помешать США выполнить свой план осуществления нового полёта на Луну к 2024 году, отмечает американская новостная служба.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения США, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 13 тыс., 195 больных умерли. В штате Калифорния, где выявлены 995 инфицированных и жертвами коронавируса стали 19 человек, объявлен режим чрезвычайного положения. Одним из наиболее пострадавших в связи с эпидемией коронавируса оказался Нью-Йорк. В крупнейшем американском мегаполисе зарегистрировано свыше 4 тыс. случаев инфицирования, 26 человек умерли.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 16:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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