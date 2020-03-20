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Новости » Блоги » Дизайн и стиль » Мойки «BLANCO» в онлайн магазине «Moyki-BT»

Мойки «BLANCO» в онлайн магазине «Moyki-BT»

«BLANCO» – один из ведущих в мире поставщиков кухонных раковин и смесителей для дома. Это крупнейший немецкий производитель моек, использующий в своих изделиях три основных компонента: нержавеющая сталь высокого качества, композит Silgranite и керамика.

Широкий выбор кухонных раковин представлен на сайте интернет-магазина для вашей кухни moyki-bt.ru. Компания осуществляет свою деятельность более 10 лет, являясь официальным дилером производителя «BLANCO». За такой существенный срок «Moyki-BT» смогли зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет оригинальную продукцию от мирового бренда-производителя по самым выгодным ценам.

Ассортимент кухонных моек «BLANCO»

BLANCO AXON

Гладкие, эргономичные кухонные мойки «AXON» идеально подходят для кухни, оформленной в любом стиле. Встроенная разделочная доска перемещается по всей длине раковины. Присутствует многофункциональный осушитель с возможностью подвешивания в обеих камерах мойки. Внешняя поверхность керамической раковины выполнена с покрытием PuraPlus, что гарантирует её легкую очистку от грязи.

BLANCO AXIS

Элегантная мойка с большой чашей. Гладкая поверхность и эргономичное исполнение. Стеклянная разделочная доска способна перемещаться по всей поверхности мойки, что в значительной степени упрощает приготовление блюд.

BLANCO AXIA

Преимущество моек «BLANCO AXIA» заключается в том, что специальная разделочная доска перемещается по всей ширине раковины, существенно улучшая функциональность во время приготовления пищи. Края стеклянной разделочной доски выполнены с безопасной кромкой.

BLANCO MODEX-M 60

Преимущества кухонной мойки «BLANCO MODEX-M 60»:

  • Кубоподобный модуль.
  • Приподнятые края мойки с широкими бортами.
  • Просторная камера с крытым переливом и элегантной сливной крышкой.
  • Разделочная доска с направляющими.

BLANCO «АНДАНО»

Современный, даже немного агрессивный внешний вид достигается благодаря гармоничному исполнению заостренных углов и плавных поверхностей. Объемная камера для мойки и большая полезная разделочная площадь. Дополнительно присутствует небольшая корзина для сушки овощей или других продуктов. Разделочная доска выполнена из закаленного стекла.

Больше информации об исполнении, комплектации и цене моек «Бланко» вы сможете найти на сайте официального дилера «Moyki-BT».


Категория: Блоги / Дизайн и стиль

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Добавлено: 20 мар 2020 в 08:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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