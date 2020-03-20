МТС и “Первый канал” создадут новое совместное предприятие

Стало известно, что компания МТС и “Первый канал” договорившись о рабочих партнерских отношениях, приступают к созданию нового совместного предприятия.

Как сообщают Ведомости, телекоммуникационная компания разработает инструменты, при помощи которых ведущий российский телеканал сможет проводить анализ просмотров пользователей сети и определять наиболее востребованный контент.

Судя по многочисленным выступлениям представителей телеканалов, им очень не хватает информации, кто, что и как смотрит в сети.

Сообщается, что в 2019 году Роскомнадзором совместно с крупнейшими медиакомпаниями страны подготовлены некоторые поправки в действующее законодательство, благодаря которым станет возможен сбор необходимой информации о пользователях.

В свою очередь, МТС получит от “Первого канала” интернет-права на контент, в том числе на эксклюзивные сериалы и фильмы.

Наша общая стратегическая цель – обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий, – сообщил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игоря Мишина.

Какие-либо детали и основные цели сотрудничества пока не раскрываются сторонами.