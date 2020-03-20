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Новости » Шоу-бизнес » Музыканта из клипа Little Big обвинили в поддержке домогательств к фанатке

Музыканта из клипа Little Big обвинили в поддержке домогательств к фанатке

Музыканта из клипа Little Big обвинили в поддержке домогательств к фанаткеФото: страница Юрия Музыченко во «ВКонтакте»

В сети артиста Юрия Музыченко из коллектива The Hatters обвинили в поддержке домогательств к фанатке. Поклонница музыканта сообщила об инциденте в комментариях под шоу «Подруги» на YouTube, а скриншот сообщения опубликовало издание Medialeaks.

По словам пользовательницы, участник клипа Little Big на песню Uno приезжал с концертом в Пензу. Сама девушка пришла на мероприятие с молодым человеком, однако, когда он оказался в другой части зала, к ней начал приставать один из посетителей. Во время выступления он начал засовывать свои руки ей под шорты, тереться гениталиями и толкаться. В ответ фанатка The Hatters начала его бить.

Она вспомнила, что во время конфликта к ней со сцены наклонился сам Музыченко и поинтересовался, что происходит. На ее жалобы о домогательствах со стороны другого посетителя исполнитель ответил, что понимает его. Как утверждает девушка, жена музыканта Анна Музыченко отреагировала на ситуацию словами: «Вот у вас в Пензе ни баб полапать, ни пиво выпить не дают».

В комментарии говорится, что позднее участник The Hatters угостил домогающегося до девушки гостя пивом. Затем он также сказал поклоннице, что не помнит, почему обратил внимание на конфликт, добавив, что он его не интересует.

Пользователи сети раскритиковали поведение Музыченко, в связи с чем он отреагировал на случившееся в своем Instagram-аккаунте. «Думал, что они пришли вместе и поссорились. Если честно, я не был вовлечен в этот конфликт и просто пытался сгладить то, что у них там происходило, чтобы все помирились и могли спокойно продолжить концерт», — написал артист. Он подчеркнул, что не поддерживает насилие против «женщин, мужчин и всех людей на планете».


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Добавлено: 20 мар 2020 в 22:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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