На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращении огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

К сожалению, в результате одного из таких обстрелов в четверг, 19 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника: на Луганщине, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — добавили в ООС.

В течение дня 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный получил ранения.

Напомним, что 25 марта в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако из-за коронавируса COVID-19 встреча пройдет онлайн в видеоформате.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале недели российско-террористические войска на Донбассе обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское, ранив двух бойцов Операции объединенных сил (ООС).