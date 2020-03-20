На голосовании по поправкам смогут присутствовать зарубежные эксперты

Никаких ограничений для приглашения международных экспертов, но не наблюдателей, на общероссийское голосование по поправке в Конституцию нет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

"Нет никаких ограничений на приглашение международных экспертов, я уже подчеркивала, что именно экспертов, а не международных наблюдателей", - сказала Памфилова.

По её словам, международные эксперты могут приезжать, им позволено ознакомиться, как будет проходить процедура голосования.

Владимир Путин ранее подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля.