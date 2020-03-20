Утром 20 марта ВСУ со стороны Марьинки открыли огонь в направлении Александровки и поселка шахты «Трудовская». В результате обстрела ранение получила пожилая женщина. Об этом, как передает корреспондент ИА Newstes, сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

«Сегодня в 06:40 боевики 28 омбр по приказу преступника Марченко, открыли огонь со стороны н.п. Марьинка в направлении н.п. Александровка с применением СПГ. В результате обстрела получила ранение женщина 1949 года рождения, проживающая по адресу г. Донецк, Петровский р-н., пос. ш-ты „Трудовская“, ул. Шестакова, д. 131. Так же, поврежден фасад и остекление дома», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время, пострадавшая доставлена в больницу Донецка, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. В целом же за прошедшие сутки ВСУ 12 раз открывали огонь по территории Республики. На горловском направлении из вооружения БМП были обстреляны районы н.п. Гольмовские, где зафиксированы повреждения трех жилых домов.

На донецком направлении из 120 и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны районы Александровки, Старомихайловки, а также район донецкого аэропорта. На южном фронте из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны районы н.п. Ленинского, Саханки и Петровского. В настоящее время (то есть в дневные часы) даже в центре города отчетливо слышны звуки боев.