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Новости » Россия » Назван основной признак склонных к измене мужчин

Назван основной признак склонных к измене мужчин

Назван основной признак склонных к измене мужчин
Мужчины, которые слишком зациклены на своей внешности и привлекательности, более других склонны к измене. Об этом в интервью НСН заявил врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

По его мнению, связь между желанием хорошо выглядеть и способностью к измене у представителей мужского пола действительно существует.


"Частые посетители парикмахерских — это мужчины, которые ухаживают за собой. И среди них процент людей, у которых есть любовницы, очевидно, выше, чем у редких посетителей салонов красоты", — считает Полеев.

Эксперт подчеркивает, что причиной жесткой щетины у некоторых мужчин является повышенный тестостерон.

"Вероятно, что именно от этого они могут чаще изменять", — предполагает он.

Полеев утверждает, что схожая тенденция просматривается у тех мужчин, которые часто посещают магазины одежды.

"По статистике, у тех, кто часто туда ходит, у того и женщин больше", — говорит сексолог.

При этом он призывает деликатно подходить к этому вопросу, поскольку желанием следить за собой, мужчина, вероятно, хочет понравиться своей возлюбленной.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 03:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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